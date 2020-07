Flixbus torna operativa a Como dopo lo stop covid. Per ora solo 16 le destinazioni proposte

Per il momento sono 16 le tratte riattivate, operative da giovedì 16 luglio: in Italia si può tornare a viaggiare verso Como e viceversa da: Bologna, Parma, Firenze, Prato, Roma e Napoli. All’estero tornano collegate Lugano, Zurigo, Basilea e Lucerna in Svizzera e Lörrach, Karlsruhe, Heidelberg, Francoforte, Magonza e Coblenza in Germania.

Igiene e sicurezza a bordo

Tra le misure di sicurezza implementate a causa dell’emergenza Covid: pulizia e disinfezione dei mezzi, sanificati al termine di ogni corsa e nelle maggiori stazioni, imbarco esclusivamente dall’entrata posteriore, check-in touch-less e la presenza di un dispenser con gel disinfettante per l’intera durata del viaggio. A tali misure si aggiunge la garanzia della distanza minima anche nelle fasi di imbarco e di sbarco e l’obbligo di indossare la mascherina prima, durante e alla fine del viaggio.