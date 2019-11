Dissesti idrogeologici: dalla Regione 200mila euro per combattere lo spopolamento di Sorico

Un finanziamento di 200mila euro per Sorico è stato stanziato dalla giunta di Regione Lombardia al fine di consentire la messa in sicurezza del territorio del piccolo Comune dell'Alto Lago, soggetto a rischio idrogeologico. “Regione Lombardia finanzierà, con 200 mila euro, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella nostra provincia - ha dichiarato Gigliola Spelzini, presidente della commissione Speciale Montagna e consigliere regionale della Lega - e nello specifico nell'area di Sorico. Un provvedimento molto importante, perché questo territorio è stato duramente colpito dall'incendio dell'anno scorso. E perché, in quanto area di montagna, necessita di una forte attenzione, affinché venga tutelata contro il rischio di spopolamento”.

“Ringrazio l'Assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni per questo atto concreto a favore dei lombardi e, nel caso specifico, degli abitanti della provincia di Como – spiega Spelzini – in totale per le sei province lombarde interessate si tratta di 2,7 milioni di euro. Di questi, una cifra importante, ovvero 200mila euro, andranno a Sorico”.

“Il territorio comunale – continua Spelzini – sarà quindi interessato da interventi per il consolidamento della strada colpita da dissesto idrogeologico, che collega la frazione Bugiallo con il capoluogo. Regione Lombardia è intervenuta prontamente a risposta delle richieste di aiuto da parte dei territori che sono rimasti maggiormente colpiti dagli intesi fenomeni meteo verificatisi nella nostra regione nel periodo tra maggio e ottobre di quest’anno andando a coprire le situazioni non coperte da altri piani di emergenza già finanziati dal Dipartimento di Protezione civile. L'attenzione delle istituzioni non viene mai meno”.