Tutto il programma del fidanzamento indiano: non solo Villa Olmo, coinvolti anche il Teatro Sociale, Villa del Balbianello e Villa Gastel

Sulla stampa indiana non si parla d'altro: il grande giorno è arrivato: Isha Ambani e Anand Piramal si fidanzano ufficialmente oggi a Como e i festeggiamenti proseguiranno a Villa Olmo, ma non solo, fino a domenica 23 settembre. La notizia più importante, secondo quanto riporta Businnes Today, dopo le rivelazione del quotidino India Today, arriva infatti dall'agenda dei festeggiamenti che coinvolgerà diverse location in città e sula Lago di Como. Ecco quindi il dettaglio dei festeggiamenti, che ci è stato confermato anche da altri fonti in città: la famiglia del magnate indiano Ambani ospiterà oggi, venerdì 21 settembre, un pranzo di benvenuto per gli ospiti nei rispettivi hotel scelti per l'occasione (Villa d'Este, Casta Diva e Vista Palazzo i 5 stelle più gettonati dall'evento) seguito da una cena celebrativa presso Villa Balbianello in Tremezzina. Sabato 22 settembre, le celebrazioni prenderanno il via a Villa Gastel a Cernobbio con una festa italiana, mentre in serata sono previste cena e ballo a Villa Olmo. Gli eventi si concluderanno domenica con un pranzo celebrativo al Teatro Sociale di Como, dove è prevista una rappresentazione per i neo fidanzati. Inoltre è possibile che per i loro sposamenti la coppia utilizzerà anche gli idrovolanti dell'Aeroclub di Como, dove ieri era presente una troupe indiana.

Tutti gli eventi - organizzati dalla stessa agenzia di Milano che ha gestito l'evento Dolce & Gabbana, pare infatti che Mukesh Ambani si sia innamorato di Villa Olmo proprio in questa occasione in cui era ospite dei due stilisti - hanno anche un nome italiano. Il pranzo di benvenuto si chiama "Benvenuti a Como"; "Amore e Bellezza" è invece il nome della cena celebrativa. Il primo evento di sabato è intitolato "Fiera Bella Italia"; la cena e il ballo serale si chiamano "Italianissimo"; il pranzo di addio di domenica si chiama 'Arrivederci Como' o addio Como. Si prevede infine che Isha Ambani e Anand Piramal si sposeranno a dicembre di quest'anno.

