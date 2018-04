Set per la fiction Rai a Como: si gira "La compagnia del cigno" con Anna Valle e Alessio Boni

Si intitola La Compagnia del Cigno ed è una serie fiction prodotta dalla Indigo e Rai Fiction divisa in 12 episodi da circa 50 minuti l'uno. Tra gli interpreti ci sono Alessio Boni e Anna Valle. Ecco a cosa lavora la troupe che oggi, 23 aprile 2018, è stata vista in un negozio di piazza Duomo, la boutique Croci, e in viale Geno. Qui il video del set comasco.

La serie narra le storie di alcuni ragazzi che frequentano un conservatorio. Le loro vite si intrecciano tra loro e con quelle del severo direttore d'orchestra interpretato da Boni e dell'insegnante di musica impersonata dall'ex miss Italia Anna Valle (che sul set interpreta la parte della moglie di Boni).

Le riprese oltre che in un negozio di piazza Duomo nel centro storico di Como sono state realizzate anche all'interno di un appartamento di un palazzo di piazza Croggi che si affaccia su viale Geno.