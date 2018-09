Fuochi d'artificio a Villa Olmo: la festa indiana di fidanzamento illumina il lago

Come da programma nella serata tra il 22 e il 23 settembre 2018 si è svolta a Villa Olmo una delle feste organizzate sul Lago di Como per il fidanzamento della figlia del magnate indiano Mukesh Ambani. Como ha vissuto un secondo Capodanno grazie allo spettacolo pirotecnico organizzato per l'occasione.

Allo scoccare della mezzanotte (forse un paio di minuti prima) sono esplosi alti nel cielo i fuochi d'artificio per celebrare il fidanzamento indiano. Si è trattato di un lungo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo e lo specchio di lago del primo bacino. Certo l'evento non è passato inosservato, e nemmeno inascoltato visti i forti boati che si sono sentitiper quasi un quarto d'ora.

La festa di Villa Olmo, per la quale è stata innalzata una sorta di fortezza in stile indiano, è solo una delle tappe della tre giorni itinerante fatta di party, cene e balli che la ricca famiglia indianaha organizzato per festeggiare l'annuncio ufficiale delle nozze.