Cernobbio invasa per la Festa dei Borghi

Un sabato da ricordare quello appena trascorso. Se a Como è stato un trionfo la festa di via Borgo Vico vecchia, Cernobbio non è stata da meno con i suo Assaggi d'autunno in occasione della Festa del Borgo. Il secondo appuntamento di Qui c’è campo è stato infatti un autentico successo.

Ieri migliaia di persone hanno infatti invaso la piccola cittadina che si affaccia sul Lago di Como decretanto il successo della manifestazione che oggi prosegue a Cernobbio in Riva con la straordinaria edizione dell’AgriMercato di Campagna Amica a cura di Coldiretti Como Lecco, con laboratori a cura da Coldiretti Giovani Impresa e Donne Impresa, incontri per i più piccoli e una ‘caccia al tesoro’ dedicata al tema dell'orto, del giardino e delle loro specialità.

Il progetto è nato per rendere Cernobbio il centro di riferimento di un’agricoltura moderna che stimoli la nascita e lo sviluppo di nuove attività e la creazione di una filiera agricola. I temi su cui ci si focalizzerà nella due giorni di settembre sono: i prodotti a chilometro zero, l’agricoltura biologica e sostenibile; il paesaggio montano e collinare, il lago, la città dalla forte vocazione turistica.

Assaggi d’autunno – organizzato dal Comune di Cernobbio con la collaborazione di Fondazione Minoprio, Slow Food condotta di Como, Coldiretti Como Lecco, Società Ortofloricola Comense e altre associazioni del territorio - è una iniziativa mirata in particolare alla cultura del cibo locale e dei suoi produttori.

