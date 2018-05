La Ferrari SP 38 in mostra per la prima volta a Villa Erba di Cernobbio

La Ferrari SP38, costruita in un solo esemplare, o è stata svelata oggi a Fiorano. Alla fine della cerimonia di consegna a uno storico cliente del mitico Cavallino Rampante, la rossa fuoriserie è stata messa alla prova su pista con una serie di giri a tutto gas. Ma la bella notizia per gli appassionati della casa di Maranello è che l'auto sarà esposta per la prima volta al pubblico sabato 26 maggio durante la due giorni del Concorso d'Eleganza Villa d'Este che si svolge a Villa Erba di Cernobbio.

Il bolide, disegnato dal Centro Stile Ferrari sul telaio e sulla meccanica della 488 Gtb, riflette l'amore del cliente per le corse automobilistiche e può essere guidata sia su strada che in pista. La carrozzeria, come si apprende dalle pagine dei magazine specializzati, è rifinita in un rosso metallizzato a triplo strato e, rispetto al telaio della 488, la massa visiva della SP38 appare concentrata sulle ruote posteriori con un design cuneiforme che si estende verso la parte anteriore. Si pensa che il prezzo della SP38 si possa aggirare intorno ai 3 milioni di euro.