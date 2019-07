Ferragni e Fedez sul lago di Como, con il figlio Leone in vacanza a Tremezzo

Weekend in famiglia sul lago di Como per la coppia più glamour e fotografata d'Italia: Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere alcuni giorni a Tremezzo nella splendida e lussuosa cornice di Villa Sola Cabiati. Con loro la famiglia al completo: non solo il figlio, il piccolo Leone, ma anche la mamma e le sorelle della nota influencer.

Tutti protagonisti di diverse "storie" sul profilo Instagram della Ferragni, riuniti a tavola, in gita in barca sul Lario o in piscina. Momenti di relax familiare per quella che in una delle foto si è ironicamente messa a confronto con la famiglia reale inglese, autodefinendosi "la famiglia reale italiana".

Un ritorno sul lago di Como per la coppia, fotografata poche settimane fa a scambiarsi effusioni con il Lario sulla sfondo ospiti al matrimonio di una coppia di amici conosciuti alle Maldive, mentre la Ferragni, questa volta da sola, era stata in città a inizio giugno per presentare la sua collaborazione con Lancôme.