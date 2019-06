Ferragni Fedez, scatti d'amore sul Lago di Como

Per il Lago di Como, quello appena trascorso è stato un weekend bollente. A portare il brand lariano in giro per il mondo non ci ha pensato solo l'ex presidente Usa Obama, ospite come noto insieme alla famiglia a Laglio a Villa Oleandra da George Clooney. Si sono infatti affacciati sulle nostre dolci sponde anche la modella americana Kara del Toro ma soprattutto la coppia più fotografata del mondo, ovvero Chiara Ferragni e Fedez, che hanno partecipato al matrimonio di alcuni amici conosciuti durante la luna di miele alle Maldive.

Il rapper ha indossato la stessa giacca che aveva al suo matrimonio, come ha spiegato su Instagram non senza ironia la fashion blogger più famosa del mondo, sotto la quale ha sfoggiato una camicia con il logo “Ferragnez”. Ovviamente, come è abitudine consolidata della coppia, non sono mancate le effusione con il Lago di Como a fare da cornice. Tra l'altro proprio a Como la Ferragni aveva girato un servizio per Lancome, brand di cui è da anni principale testimonial.