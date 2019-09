Fatou al Jova Beach, in 100 mila sotto il palco

Uno show strepitoso quello di Jovanotti ieri a Milano. Linate è stata letteralmente invasa da una folla di 100 mila persone. Il Jova Beach, con Lorenzo nei panni del pirata atteso in città dopo aver conquistato le spiagge di mezza Italia, ha visto tra i protagonisti anche una splendida Fatoumata Diawara, comasca d'adozione, che ha cantato tre bran insieme a Jovanotti: Three Little Birds di Bob Marley, Sowa e Nterini. Quello di Fatou è stato il set che ha chiuso la carrellata di ospiti e aperto il set ufficiale del Jova Beach, l'evento live dell'estate 2019.

Fatou ha portato sul palco il calore contagioso della sua musica. L'artista originaria del Mali ha offerto anche in questa prestigiosa occasione tutta la sua carica emotiva, L'intensità della sua performance ha contagiato anche Lorenzo, artista all'apice di un successo che sembra non avere più confini. Più che un concerto il suo è uno show, una festa della musica che in occasioni come questa acquista una dimensione universale. Lo ha dimostrato la stessa Fatou, autentica regina della musica world, delle canzoni senza barriere che sono un po' lo stesso ombelico del mondo che ha fatto la fortuna di Jiovanotti. Nella foto sotto Fatou e Jovanotti nel backstage prima del concerto.

Fatoumata Diawara, candidata ai recenti Grammy awards 2019, ha pubblicato il suo ultimo album Fenfo lo scorso anno. Registrato tra Mali, Burkina Faso, Barcellona e Parigi, il disco ha suggellato il successo del tanto acclamato lavoro di debutto Fatou. Fenfo è traducibile come “qualcosa da dire”. Il disco ha infatti molto da raccontare, e lo ha fatto con uno stile a volte esuberante nella sua contaminazione pop. Un afropop ricco di felici intuizioni, tra geniali contaminazioni funky, leggerezze tropicali piacevolmente esotiche e sintesi pop trascinanti come un rock’n’soul anni 70, anche se è nel pregevole uptempo di Kanou Dan Yen che la musicista trova il perfetto equilibrio tra la modernità afro-disco e le sonorità antiche della kora. Uno spirito musicale guerriero, che non ha paura di denunciare le grandi tragedie che avvengono nella sua terra d’origine.