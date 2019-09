Damon Albarn dei Blur sul Lago di Como insieme a Fatoumata Diawara

Dopo il bagno di follla a Linate per il Jova Beach, Fatoumata Diawara, lariana d'adozione, sta vivendo un altra magica esperienza sul Lago di Como con un dei suoi più cari amici: Damon Albarn leader dei Blur, considerati uno delle band più importanti del britpop, movimento musicale molto popolare negli anni Novanta

Tuttavia, durante la propria storia la band ha attraversato due periodi molto differenti dal punto di vista artistico. Il primo periodo coincide con l'esplosione britpop in Europa, che l'ha consacrata stella nascente della musica anni Novanta assieme a Suede, Pulp, Supergrass e successivamente Oasis. A partire dall'album Blur (1997), la band si è accostata ad uno stile più vicino all'indie rock e all'alternative rock. Parallelamente Damon Albarn ha dato vita ai Gorillaz, con i quali ha pubblicato sei album tra il 2001 e il 2018, l'ultimo si intitola Now Now.

Ed è proprio per il nuovo progetto dei Gorillaz che Damon e Fatou, che in passato hanno già collaborato più volte si trovano sul Lago di Como dove insieme stanno girando il video di un brano registrato ieri. Alle riprese sul motoscafo hanno partecipato anche Jamie Hewlett , membro dei Gorillaz, voce di uno dei cartoni, direttore artistico, e Remi Kabaka, grande illustratore, cartoonist. videomaker.

Fatoumata Diawara, candidata ai recenti Grammy awards 2019, ha pubblicato il suo ultimo album Fenfo lo scorso anno. Registrato tra Mali, Burkina Faso, Barcellona e Parigi, il disco ha suggellato il successo del tanto acclamato lavoro di debutto Fatou. Fenfo è traducibile come “qualcosa da dire”. Il disco ha infatti molto da raccontare, e lo ha fatto con uno stile a volte esuberante nella sua contaminazione pop. Un afropop ricco di felici intuizioni, tra geniali contaminazioni funky, leggerezze tropicali piacevolmente esotiche e sintesi pop trascinanti come un rock’n’soul anni 70, anche se è nel pregevole uptempo di Kanou Dan Yen che la musicista trova il perfetto equilibrio tra la modernità afro-disco e le sonorità antiche della kora. Uno spirito musicale guerriero, che non ha paura di denunciare le grandi tragedie che avvengono nella sua terra d’origine.