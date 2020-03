Farmacie a Como e provincia: i servizi straordinari durante l'emergenza coronavirus

Non soltanto le farmacie sono fra i pochi i negozi a restare aperti durante l'emergenza coronavirus, ma oltre a fornire medicinali Federfarma Lombardia ha deciso di ampliare i servizi. In primo luogo ovunque sia possibile è stato esteso e rafforzato il servizio di consegna a domicilio non soltanto dei farmaci ma anche dei dispositivi sanitari e grandissimo aiuto arriva ai malati cronici con la possibilità di stampare in farmacia il promemoria delle ricette dematerializzate, facendo così cadere la necessità di recarsi dal medico di famiglia. Di contro, si chiede agli utenti di rispettare alcune semplici regole di cautela e di buon senso, per abbattere il rischio di contagio. Prima fra tutti, come ovunque, quella di evitare gli assembramenti, rispettando le code, gli ingressi contingentati e la distanza di sicurezza. All'interno della farmacia poi è più che mai importante rispettare le 10 regole di comportamento emanate dal Ministero della Salute.

Farmaci a domicilio

Il numero di telefono unico nazionale di Federfarma è 800.189.521, attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 e 30. La consegna dei farmaci a domicilio è gratuita e avviene attraverso la farmacia territorialmente competente. Esiste poi un protocollo specifico per tutti coloro sopra i 65 anni che manifestano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, non autosufficienti o in quarantena, di modo che gli operatori sanitari postano, anche attraverso le farmacie, essere a loro disposizione 24 ore su 24.

Stampa della ricetta elettronica

Tutte le farmacie Lombarde possono stampare i promemoria delle ricette, basta che il cittadino abbia con sé il codice NRE, facilissimo da reperire con una semplice telefonata al proprio medico curante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rinnovo dei piani terapeutici

Celiaci, incontinenti, diabetici e tutti coloro che necessitano di un piano terapeutico avranno diritto ai farmaci con rinnovo automatico senza doversi recare dal medico.