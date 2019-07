Facebook, Instagram e Whatsapp non funzionano, down mondiale: niente foto e video

Facebook, Whatsapp e Instagram non funzionano non solo a Como, ma in tutta Italia e, da quanto si è appreso, in molti paesi europei, soprattutto nel nord, e in alcune zone degli Stati Uniti. Down nella giornata del 3 luglio 2019: problemi a partire dalle 15 circa, soprattutto, per quanto riguarda Whatsapp, nello scaricare le foto, gli audio e i video ricevuti. Molte le segnalazioni dall'Italia, in particolare l'area del milanese.

Su Instagram problemi in particolare con i filtri e la visualizzazione delle stories, mentre su Facebook sono segnalate difficoltà nel mettere like ai post. Molti i tweet degli utenti che si sfogano su twitter (in mancanza di altro).