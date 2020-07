Radio Maria: morto Emanuele Ferrario, l'uomo che ha trasformato un'emittente parrocchiale in un successo imprenditoriale globale

Nel 1987 aveva preso in mano le redini della piccola emittente parrocchiale di Erba e ci aveva messo tutto l'impegno industriale imparato nei tanti anni in cui aveva gestito il burrificio Campo dei Fiori, l'azienda di famiglia nata sul territorio lombardo e ora famosa in tutto il mondo.

Si è spento ieri, 8 luglio, Emanuele Ferrario, presidente dell'Associazione Radio Maria, editrice della radio internazionale dedicata al mondo del cattolicesimo e in particolare alla venerazione della Vergine Madre.

Fu proprio lui, dopo la morte della moglie, a prendere in mano le redini dell'editoriale e a trasformare quello che doveva essere un incarico temporaneo, in un impegno durato decenni, che avrebbe portato la voce dei suoi speaker in tutta Italia, ma anche internazionalizzato il “progetto Radio Maria”, facendolo diventare un modello di successo, venduto in 60 Paesi nel mondo.

Emanuela Ferrario aveva 90 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.