Lotteria Italia: 500mila euro a Erba

Sono 5 i biglietti della Lotteria Italia di prima categoria, ovvero quelli che regalano premi dai 500 mila ai 5 milioni di euro. Chissà quale deve essere stata la reazione del fortunato proprietario del ticket staccato a Erba, chiamato per primo fra i 5 “finalisti”, subito la gioia della grande vittoria? O un po’ di delusione per essere infine stato estratto per primo e non per una cifra ancora più alta? Di certo, dopo l'annuncio fatto da Amadeus su Rai Uno, avrà tenuto ben stretto fra le mani il biglietto numero 370303, serie P, e avrà passato la notte in bianco nell’attesa di poter oggi, 7 gennaio, riscattare il suo premio.

La ricca cinquina è composta da tutti biglietti venduti al nord e al centro. Quest’anno neanche un maxi premio della Lotteria Italia andrà infatti al sud.

Ecco i 4 biglietti ancora più fortunati di quello comasco: