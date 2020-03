Emergenza coronavirus, Minghetti: "Occorre sostenere turismo e cultura"

I provvedimenenti legati al contenimento dell'infezione da coronavirus stanno creando importanti problemi economici agli operatori culturali. Ancor più se le voci che parlano di un mese di stop alle attività, che terrebbero ferma asncora a lungo ogni forma di spettacolo dal vivo, saranno confermate in questo giorni.

Da qui la grande preoccupazione di Barbara Minghetti - consigliere comunale di Svolta civica, ma anche manager che ha fatto del teatro la sua vita, a Como, a Parma, a Macerata, solo per citare alcune delle città che recentemente l'hanno vista all'opera - che ha presentato al sindaco di Como un ordine del giorno in materia:

"Premesso che la città sta attraversando un momento di grave emergenza con riflessi sul tessuto economico, turistico, commerciale e culturale, impegna il sindaco e la giunta a provvedere nell'attuale bilancio, accedendo agli avanzi dello stesso. un fondo di emergenza per sostenere, con opportune azioni, il comparto turistico e culturale, comprendendo gli alberghi, i commercianti, i ristoratori e gli enti, che sono da oggi e probabilmente per tutto il 2020 messi a dura prova per fornteggiare la crisi economica e finanziaria conseguente all'emergenza del coronavirus."

"