Il senso di responsabilità di Elena, caramellaia di Como che prende un'amara decisione: "Chiudo per tutelare la salute di tutti""

Elena Nesi, proprietaria del negozio di caramelle "Le Mille e una Mella" di Piazza Vittoria, ha preso una sofferta decisione: ha chiuso il negozio. Avrebbe potuto fare come molti altri, cioè tenere aperti a tutti i costi, ma a quale prezzo? In gioco non c'è solo l'incasso della giornata, anzi, del mese. In gioco c'è molto di più. Ormai l'Italia si è mezza fermata. Le attività che vendono beni non di prima necessità hanno visto calare vertiginosamente i loro fatturati e tenere aperto adesso un negozio a Como vuol dire vedere, se va bene, un paio di clienti in tutta la giornata. Ma anche quei pochi clienti sarebbe meglio che restassero a casa se non per motivi davvero impellenti e non procrastinabili.

"Penso che se anche il decreto non lo specifica - ha spiegato Elena - sia opportuno chiudere le normali attività per tutelare il più possibile la salute di chi ci lavora e di chi le frequenta come clienti. Il mio è un piccolo negozio e non avrei potuto garantire facilmente la distanza di sicurezza". Da qui la drastica decisione: chiudere e affiggere un cartello alla vetrina.

A tutela della nostra e della vostra salute, abbiamo deciso di chiudere il negozio per qualche giorno, nella speranza che la situazione migliori in fretta. Ognuno di noi può e deve fare qualcosa per contenere il contagio. Facciamolo. E cerchiamo di restare a casa il più possibile".

Anche Elena, come molti altri commercianti la cui attività lo consente, continuerà a lavorare su ordinazioni a domicilio.