Bottege storiche di Lombardia: due comasche premiate

Anche due comasche fra le botteghe storiche di Lombardia che verranno premiate lunedì 11 novembre a Milano, nell'ambito del convegno annuale Confesercenti: Storytelling... impresa da raccontare. Lo scopo della manifestazione è portare l'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche delle istituzioni, sull'importanza di tutelare il patrimonio economico e culturale costituito da quella rete di negozi di vicinato, che nella nostra regione si dipana da più di 40 anni.

A rappresentare il commercio lariano, casualmente due realtà dello stesso settore, il Seme di Rita e Angelo Mazza, in pieno centro a Como, in Viale Milano, fondata nel 1937, e Severingarden che ha attaccato invece l'insegna nel 1968 a Rovellasca, in via Grassi. La proprietaria è Severina Manfredi.