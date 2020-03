Il coronavirus arriva in dogana a Chiasso: contagiato un funzionario

Un addetto dell'Amministrazione Federale delle Dogane (AFD) è stato contagiato dal coronavirus. La persona lavora a Chiasso Strada. Al momento non si sa ancora se si tratti di un uomo o di una donna ma come da prassi, la persona è stata messa in quarantena. Il dipendente non aveva un ruolo a contatto con il pubblico, ma si stanno comunque cercando di ricostruire gli spostamenti e avvisare le persone vicine o che potrebbero aver avuto contatti. L'Ammistrazione Federale Dogane ha inoltre disposto le misure di protezione per tutti i suoi dipendenti.