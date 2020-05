Distribuzione dei buoni spesa in provincia di Como: ecco i prossimi comuni coinvolti

Obbiettivo: sostenere le persone più fragili colpite dall'emergenza covid-19. Per raggiungerlo, la Croce Rossa Italiana e in particolare quella di Lomazzo stanno raccogliendo il contributo di numerose aziende, di donatori privati e istituzioni.

Nella nostra provincia, fa sapere Paolo Rusconi, presidente del Comitato della CRI di Lomazzo, la stretta sinergia con sindaci e assistenti sociali della bassa comasca, ha permesso hai volontari di mappare e analizzare lo stato di bisogno delle famiglie residenti in ogni comune del comprensorio.

Uno degli effetti è la massiccia distribuzione di buoni spesa che proprio in questi giorni si sta completando. Un valore complessivo di circa 10mila euro, destinato a famiglie particolarmente in difficoltà, che si concentra nelle ultime tappe nei comuni di Lomazzo, Cadorago, Limido Comasco, Rovello Porro e Turate.

Sempre con l’idea di essere presenti e utili durante l’emergenza da coronavirus, i volontari della Croce Rossa di Lomazzo organizzano per domani, lunedì 1 giugno dalle 20.30, un evento on-line – gratuito e aperto a tutti - sulla fase 2. La psicologa Elena Borgomastro e l’assistente sociale Elena Silocchi parleranno di come stanno i nostri bambini ora che possono ricominciare a uscire e rivedere i loro compagni, di come si approcciano i nostri ragazzi al richiamo alla movida, di quale sia il vissuto quotidiano degli adulti lavoratori e, più genericamente, di come tutti noi stiamo vivendo questa fase 2, in cui abbiamo alcune libertà, che però dobbiamo saper gestire con responsabilità e autonomia, in particolare per la tutela degli anziani.

L'evento sarà trasmesso on-line sulla pagina Facebook della CRI di Lomazzo e durante la diretta sarà possibile porre domande ai relatori.