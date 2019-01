Cassa troppo stretta per la carrozzina: la denuncia di un’anziana disabile al Bennet di Montano

Un'anziana disabile in sedia a rotelle "bloccata" alla cassa del Bennet di Montano Lucino: è successo nella giornata di giovedì 3 dicembre 2019. La signora, come si vede nella foto inviata alla nostra redazione, al momento di pagare alla cassa non è riuscita a passare: il corridoio delle casse, infatti, è risultato troppo stretto per la carrozzina.

La signora, secondo quanto riferito, non aveva potuto mettersi in coda per pagare alla cassa del supermercato riservata ai disabili, realizzata con un'ampiezza maggiore per consentire il passaggio alle sedie a rotelle, in quanto in quel momento era chiusa (foto sotto).



E' stata aperta appositamente dal personale alla donna per permetterle di uscire, facendo tutto il giro delle casse con i conseguenti disagi. Poi è stata subito richiusa.

Il centro commerciale è stato interpellato dalla nostra redazione, ma al momento non abbiamo ottenuto risposta.