Anagrafe di Como, dipendente gioca al computer anziché lavorare: un cittadino non ci vede più e lo fotografa

La scena ritratta in queste foto risale alle 9.05 (dunque in orario lavorativo) del 29 novembre 2018. E' giovedì e all'anagrafe del Comune di Como gli sportelli ricevono solo su appauntamento. Ancora molti cittadini non conoscono questa organizzazione dei turni e degli orari recentemente introdotta dall'amministrazione comunale e quindi capita ancora che il giovedì molti utenti si rechino all'anagrafe trovandola, però, chiusa. A dire il vero c'è un cartello affisso che indica l'apertura al pubblico solo su appauntamento in questo giorno della settimana, ma in molti non lo vedono.

Fatto sta che in attesa fuori dall'anagrafe c'erano diverse persone che si stavano spazientendo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il vedere che un dipendente anziché lavorare stava giocando al computer a un gioco simile al noto Candy Crush. Un cittadino non ci ha più visto dalla rabbia e ha fotografato il dipendente pubblico mentre gioca al computer, a riprova che nel Comune di Como c'è chi lavora, e anche sodo, ma c'è anche chi si fa bellamente i fatti propri, fin quando non viene scoperto. E così è andata: il cittadino ha fatto presente cosa stava succedendo e subito il dipendente ha chiuso il gioco.