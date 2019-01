Danni maltempo in provincia di Como: soldi dalla Regione a Garzeno, Argegno e Ponte Lambro

Ammontano a circa 110mila euro le risorse stanziate dalla Regione Lombardia per opere urgenti in seguito ai danni causati dal maltempo in tre Comuni della provincia di Como: gli interventi serviranno per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, al fine di garantire la continuità amministrativa nei territori interessati da fenomeni di maltempo, anche mediante interventi di natura temporanea.

In totale ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 Comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia.

Gli interventi in provincia di Como

A Garzeno sono state messe risorse per 30mila euro per la pulizia dell'alveo, la canalizzazione delle acque superficiali e la messa in sicurezza del fronte frana, oltre al ripristino della carreggiata con rifacimento del cordolo e dei parapetti, ceduti a causa della frana sulla comunale Garzeno-Diga di Retta in località Negiot.

Ad Argegno, per la messa in sicurezza e l'abbattimento di piante d'alto fusto sradicate in prossimità del cimitero comunale, sono stati stanziati 34.500 euro.

A Ponte Lambro, per i lavori di ripristino della strada e del tratto fognario danneggiato a causa delle forti piogge, sono stati stanziati 46.200 euro.

"Il piano degli interventi di messa in sicurezza di versanti, ripristino di sedimi stradali, rimozione di materiale e pulizia di corsi d'acqua, che abbiamo interamente finanziato, - sottolinea l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni - permette alle comunità colpite da fenomeni di maltempo di tornare alla normalità e garantisce loro sicurezza in caso di nuovi episodi".

"Come sempre - prosegue Foroni - Regione Lombardia va incontro ai bisogni specifici dei suoi territori, non dimenticando che la tempestività delle risposte, in molti casi, può impedire danni peggiori e salvare vite umane".