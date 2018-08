Cristiano Ronaldo e Giorgina Rodriguez, relax di lusso sul Lago di Como

Tempo di relax per Cristiano Ronaldo. Dopo aver debuttato in serie A con la Juventus, l'attaccante portoghese ha deciso di ritagliarsi un po' di tempo per sé e ha portato la compagna Georgina e il figlio Cristiano Ronaldo Jr - che qualcuno già dipinge come il suo erede in campo - a rilassarsi sul Lago di Como tra la Spa di Villa d'Este e il ristorante di Villa Serbelloni.

Sul settimanale 'Chi' in edicola da oggi, mercoledì 22 agosto, le foto esclusive della breve parentesi lariana di Cr7. Arrivato in elicottero, Ronaldo ha girato (blindatissimo) sempre con occhiali da sole e non si è mai separato dal suo fidatissimo staff. Georgina e Cristiano sono legati da ormai due anni. Con lei, l'asso portoghese ha messo al mondo una figlia, Alana Martina, nata nel 2017, quarta arrivata dopo Cristiano Jr ed Eva e Mateo, avuti da single. La relazione è iniziata ufficiosamente a fine 2016, quando i due sono stati avvisati sempre più frequentemente insieme. Da allora una love story vissuta in un primo momento "in gran segreto". Poi, a poco a poco, l'ufficilità e l'amore goduto alla luce del sole.