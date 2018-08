Georgina Rodriguez sul lago di Como, la fidanzata di Cristiano Ronaldo: "Meraviglioso"

Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, in gita sul lago di Como. Nuova parata di vip sul Lario: dopo la coppia Clooney-Amal, immortalati nelle scorse settimane a Villa d'Este insieme a Stella McCartney, dopo l'arrivo del calciatore dell'Inter Icardi che ha regalato alla moglie Wanda una villa da sogno sul lago di Como e dopo la città trasformata in set cinematografico per il film con Jennifer Aniston e Adam Sandler, nuovo "colpaccio" per il nostro territorio che ha conquistato anche la coppia del momento.

Sul suo profilo Instagram la 24enne fidanzata del campione della Juventus ha pubblicato una foto in cui è ritratta, bella e sorridente, su un taxi boat all'altezza di Punta Spartivento a Bellagio. Come commento, una sola parola: "Meraviglioso" e sotto migliaia di like e visualizzazioni

M͚E͚R͚A͚V͚I͚G͚L͚I͚O͚S͚O͚ 🌲🌿🍃🌺 #🇮🇹 Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: Ago 13, 2018 at 6:22 PDT

La stessa foto è stata poi rilanciata su Facebook con la scritta "Nature". Sempre sulla pagina facebook anche un'altra foto in cui la Rodriguez è ritratta su un'imbarcazione, forse la stessa, insieme a Ronaldo e al figlio e la scritta "Los amores de mi vida".