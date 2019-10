Piccoli Fedez e Ferragni crescono: da Novedrate il corso di laurea in influencer che fa discutere anche all'estero

Serve una laurea speciale per diventare influencer come Fedez e Chiara Ferragni? La risposta è sì, ne sono convinti all'università telematica eCampus la cui sede principale è a Novedrate. Questa università ha lanciato un percorso di studi all'interno del corso di laurea in Scienza della Comunicazione che è già diventato un caso nazionale, anzi, internazionale visto che ne parlano giornali di tutto il mondo. Per esempio CBS News ha pubblicato un articolo dal titolo Italian university offers degree in how to become an online influencer (Università italiana propone una laurea su come diventare influencer). E non il solo articolo uscito in altri Paesi. Per esempio, anche la sezione business di Fox ha realizzato un servizio intitolato Want to be a social media influencer? There’s a degree for that now (Vuoi diventare un influencer dei social media? Ora c'è una laurea per questo). E questi due articoli stranieri non sono certo gli unici pubblicati all'estero, forse perché l'università eCampus può essere frequentata anche da chi non si trova in Italia grazie al fatto che si tratta di una università cosiddetta telematica.

Del resto si tratta di un corso che può davvero destare la curiosità e l'interesse di molti, non solo dei più giovani nativi digitali, anche perché essere influencer di successo vuol dire oggi giorno guadagnare davvero bene se si pensa che mediamente si posso realizzare mille euro a post per ogni 100mila followers. Pensate quanto può guadagnare chhi ha centinaia o addirittura migliaia di followers.