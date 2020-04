Como, fino al 3 maggio niente multe per chi entra in Ztl

Il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha firmato l'ordinanza che proproga la sospensione dei divieti di circolazione in Ztl per i non autorizzati e dei divieti di sosta senza parchimetro sui posti blu o senza disco orario. In poche parole, fino al 3 maggio chiunque avrà necessità di circolare nella Zona a traffico limitato potrà farlo senza incorrere in sanzioni poiché le telecamere ai varchi di ingresso e di uscita sono state temporaneamente disattivate. Inoltre, gli ausiliari della sosta non multeranno le auto con i tagliandi dei parcometri scaduti o non esposti, sempre fino al 3 maggio. Nessuna multa anche per chi non rispetta le regole della sosta con disco orario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.