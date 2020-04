Al Valduce papà in sala parto e mamme mai separate dal bambino

Roberto Consonni è primario di ostetricia e ginecologia e capo del dipartimento chirurgico all'Ospedale Valduce di Como. In questi mesi di emergenza coronavirus ha assistito centinaia di donne, puerpere ma anche persone con patologie e lui e la sua equipe hanno dovuto studiare modi nuovi per garantire non soltanto la salute delle pazienti e dei neonati, ma anche il diritto a vivere emotivamente al meglio un momento fondamentale e irripetibile della vita. Nella video-intervista ci spiega come l'emergenza sia stata gestita al Valduce, dentro e fuori la sala parto, quale sia stato il ruolo degli operatori e come le mamme positive al covid abbiano potuto comunque stare vicine ai loro bambini. Fra queste donne, ne sceglie una per raccontarci una storia toccante e di grande coraggio.

Parliamo poi del perché le donne reagiscano meglio al virus e in che percentuale siano praticamente asintomatiche.

Consonni chiude dandoci una previsione del futuro, da cittadino, ma soprattutto da primario. Quali sono gli errori da non rifare nella sanità? Cosa possono aspettarsi a breve e a lungo termine una paziente o una puerpera? E soprattutto, dopo il fatidico 4 maggio cambierà qualcosa anche negli ospedali?