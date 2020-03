Via libera alla vendita di piante e fiori, arriva il chiarimento

Coldiretti commenta il chiarimento dato dal Governo in merito alla vendita di fiori e piante che si trova nella pagina ufficale del sito del Governo stesso a questo link, tra le varie domande (le più frequenti) sulle misure adortate nell'ultimo decreto. «Si tratta di un risultato importante poiché – dice Coldiretti – senza fiori e piante sono a rischio 27mila imprese con 2,5 miliardi di fatturato che ora si trovano in gravissime difficoltà con il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree e funerali e le difficoltà alle esportazioni dove l’Italia ha svolto fino ad ora un ruolo di leader nel mondo con il record per le spedizioni florovivaistiche che nel 2019 hanno raggiunto ben 904 milioni di euro di piante, fiori e fronde, dirette soprattutto in Francia (188 milioni di euro), Germania (159 milioni di euro) e l’Olanda (153 milioni di euro)».

Ora Ettore Prandini, presidente di Coldiretti chiede a tutti i punti vendita della grande distribuzione, ai mercati e a tutti i punti vendita aperti, che promuovano la vendita di fiori e piante Made in Italy.

La vendita dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal Governo, con tutte le misure precauzionali e anti contagio

