Da oggi via libera alle discoteche all'aperto

Da oggi, venerdi' 10 luglio, in base all'ordinanza dello scorso 29 giugno, e' prevista la riapertura di discoteche e sale da ballo. L'attivita' del ballo sarà consentita esclusivamente negli spazi all'aperto. Come del resto succede sempre in estate.

Da domani sabato 11 luglio, invece, via libera alla pratica dello sport di contatto, di squadra e individuale". Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "L'attivita' - si legge nel documento - dovra' essere svolta nel rispetto delle disposizioni dell'allegato alla stessa ordinanza". Tra i punti dettagliatamente specificati nell'allegato si evidenzia che "la pratica sportiva potra' avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficolta' respiratoria)" e che "all'accesso della struttura verra' rilevata la temperatura corporea" (non deve essere superiore a 37.5�C).

Si condividono, poi, ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) in base a quanto contenuto nelle 'Linee Guida per l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere' della 'Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo sport' e condivise dalla 'Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome'. Ovvero, ad esempio: una corretta prassi igienica individuale (ad esempio, frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti e la non condivisione di borracce, bottiglie, bicchieri); regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico; tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.

Si sottolinea, inoltre, che per ogni disciplina sportiva si rimanda anche agli indirizzi approvati dalle singole Federazioni sportive "La misura - specifica l'ordinanza - potra' essere rimodulata in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico".