Tossisce apposta addosso ai passanti: succede nella zona di Saronno

È stato avvistato già diverse volte nella zona intorno a Saronno, spostandosi pare tra le province di Varese, Como e Monza-Brianza. Si tratta di un giovane uomo, dall'aspetto atletico, con i capelli molto corti, che porta sulle spalle uno zaino nero.

La dinamica è praticamente sempre la stessa: si avvicina alle persone, comincia a tossire loro addosso in modo quasi teatrale, a volte addirittura sputa. Spesso non mancano gli insulti e, considerando il momento di emergenza sanitaria, l'atteggiamento del ragazzo ha provocato evidente allarme fra la popolazione: in molti si sono ovviamente rivolti al 112.

L'uomo avrebbe un'età tra i 35 e i 40 anni e chiunque lo avvistasse dovrebbe mettersi subito in contatto che le forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.