Tilo, restano chiusi i collegamenti con l'Italia: disagi per molti lavoratori

Tilo, in vista delle nuove disposizioni da Berna e della ripresa di gran parte delle attività in Svizzera, dall'11 maggio, rafforza il suo servizio, garantendo un treno ogni 30 minuti. Non rientrerà a pieno regime, ma certamente per i lavoratori svizzeri il ripristino di molte corse sarà d'aiuto per poter raggiungere le sedi di lavoro senza usare l'auto.

Diversa la situazione per i frontalieri italiani che invece vedono i treni Tilo ancora bloccati. I collegamenti con l'Italia rimangono sospesi. Chi, per esempio, dovesse recarsi al lavoro a Lugano e non volesse utilizzare l'automobile (anche per le lunghe code che ci sono alle dogane), dovrebbe prendere il Bus 1 fino a Chiasso e poi il treno. Questo per chi abita a Como. Se si arriva da un'altro paese, i mezzi da dover prendere potrebbero essere davvero molti: treno fino a Como, Bus da Como a Chiasso, treno/bus da Chiasso alla sede di lavoro.