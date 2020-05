Test sierologici in Lombardia: a Como e Varese i numeri più bassi

I numeri generali danno uno spaccato, se pur non completo e definitivo, della diffusione del virus nella nostra regione. I test sierologici sono stati effettuati su coloro che erano stati messi in quarantena preventiva ma rispetto ai quali non si aveva la certezza del contagio. Più del 50% di queste persone sono risultate effettivamente positive agli anticorpi. Il test sierologico infatti, a differenza del tampone, non si limita a dire se il paziente è malato in questo momento, ma grazie a un esame del sangue rivela gli anticorpi sviluppati rispetto al coronavirus e quindi ci dice se siamo mai stati contagiati.

In Lombardia è stato analizzato il sangue di 25mila persone in isolamento domiciliare, più quello di altre 8mila fra gli operatori sanitari: di questi ultimi "soltanto" una media del 14% è risultata positiva a livello regionale (con un picco del 24% nella zona di Bergamo), il che fa dire alle autorità che le stime sinora ipotizzate riguardo alla diffusione del covid-19 in Lombardia siano abbastanza realistiche e non sottostimate come insinuavano alcuni.

Ma qual è esattamente la situazione nella zona che fa capo ad ATS Insubria? Como e Varese registrano il dato più basso in tutta la regione, ma in un certo senso anche quello meno affidabile, perché il numero di test è nettamente inferiore rispetto alla media regionale. Si sono sottoposti all’indagine sierologica 116 cittadini tra ASST Lariana e ASST Settelaghi (erano state invitate a fare l’esame 159 persone). 37 sono risultati positivi, 19 hanno dato un esito dubbio, mentre in 60 casi l’esito è stato negativo.

Nelle prossime settimane molte altre persone saranno interessate dall'indagine e probabilmente a questi dati si potranno aggiungere quelli di privati e aziende che hanno deciso di sottoporre sé stessi o i propri dipendenti al test, anche se non soggetti a quarantena.