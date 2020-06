Claino con Osteno, una giornata di test sierologici gratuiti per gli abitanti

Un altro Comune della provincia di Como si è attrezzato per eseguire test sierologici gratuiti ai propri residenti e domiciliati. Si tratta di Claino con Osteno dove i cittadini sabato 20 giugno, dalle 8 alle 13, potranno sottoporsi al ”test rapido” che non sostituisce il tampone rinofaringeo il quale, invece, resta, il principale strumento di rilevamento della malattia. Con i dati raccolti si procederà all'avvio della costruzione di un database epidemiologico.

“Con il test rapido non si esclude il tampone – spiega il Sindaco di Claino con Osteno, Giovanni Bernasconi -, parliamo di uno strumento potente soprattutto in queste fasi post pandemia in quanto è di facile somministrazione alle persone, non serve un prelievo venoso e si può eseguire velocemente su grandi quantità di persone, direttamente sul posto, senza avvalersi di un laboratorio centralizzato. Per ottenere il responso bastano 15 minuti, contro le 4/6 ore necessarie per gli altri sierologici e per i tamponi. Attraverso questi test vengono “stanati” gli asintomatici. Un particolare ringraziamento al dottor Attilio Giossi, il medico di Porlezza, che ha supportato l’iniziativa ed è responsabile operativo per la somministrazione del test”.

I test saranno eseguiti quindi il 20 giugno dalle 08.00 alle 13.00 previo appuntamento, nei locali “ex cinema” in via alla chiesa a Osteno; per le persone con disabilità e per gli over 65 impossibilitate a raggiungere il sito si provvederà all’effettuazione del test a domicilio. Le adesioni dovranno essere comunicate entro il 15 giugno 2020 inviando un fax allo 0344/65111 o consegnate a brevi mani presso l’ufficio comunale oppure via mail a info@comune.clainoconosteno.co.it