Coronavirus, arriva il test rapido della saliva: risultato in 3 minuti

Il test salivare per poter stabilire se una persona è infetta o meno dal coronavirus è pronto, e lo annuncia l'Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l'Università dell'Insubria di Varese. Una grande invenzione, che potrebbe aiutare moltissimo la ripresa delle attività con maggiore sicurezza e velocità. Per dare il responso, infatti, questo test, che verrebbe messo in commercio con una sorta di kit, impiegherebbe dai 3 ai 6 minuti. Il funzionamento è paragonabile a quello dei test di gravidanza. La saliva viene messa su una striscia di carta assorbente e, tramite un apposito reagente in pochi minuti si ha il risultato. Una line negativo, due positivo. Questo potrebbe essere di grande aiuto nel contenimento dei contagi anche per individuare gli asintomatici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.