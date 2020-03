Al pronto soccorso del Sant'Anna stop ai casi non urgenti: saranno dirottati a Cantù

Azienda socio sanitaria territoriale lariana ha reso noto che da oggi, 21 marzo 2020, il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia non accetterà più i casi non urgenti o, comunque, con bassa priorità, vale a dire i cosiddetti "codici bianchi". Per piccoli tagli, slogature e altri casi non riconducibili all'emergenza-urgenza i cittadini potranno fare riferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù.

"La decisione - scrive l'Asst Lariana in una nota stampa - è legata alla necessità di concentrare il personale sui pazienti Covid e sulle emergenze-urgenze nonché sulla necessità di supportare il sistema regionale impegnato nell'emergenza coronavirus. Pur consapevoli dei disagi che la decisione comporta, confidiamo che la cittadinanza ne comprenda i motivi".