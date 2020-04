Spata: "Test per tutti e dal 2 maggio fuori casa solo chi è negativo". Guarda la videointervista

Abbiamo video-incontrato Gianluigi Spata, presidente dell'Ordine dei Medici di Como e della Federazione regionale lombarda.

Guarda il video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visto che fino a un paio di settimane fa è stato paziente, abbiamo iniziato chiedendogli come si vive oggi, con l’emergenza covid, negli ospedali lombardi ed è stato lui a darci l’appiglio per fargli una domanda anche sulla tensione nei rapporti fra Ordine dei Medici e Regione Lombardia degli ultimi giorni. Proprio sull'argomento Spata c'ha voluto regalare una notizia in anteprima.

E poi ancora il parere del medico sulle manovre di isolamento e sul modo in cui sarà giusto passare alla famosa fase 2, all'inizio di maggio.

Abbiamo chiuso la chiacchierata parlando di quali patologie possono nascere o acuirsi proprio a causa dell'isolamento.