Video intervista a Spata: "Dal 2 maggio test per tutti e fuori casa solo chi è negativo"

Abbiamo video-incontrato Gianluigi Spata, presidente dell'Ordine dei Medici di Como e della Federazione regionale lombarda.

Visto che fino a un paio di settimane fa è stato paziente, abbiamo iniziato chiedendogli come si vive oggi, con l’emergenza covid, negli ospedali lombardi ed è stato lui a darci l’appiglio per fargli una domanda anche sulla tensione nei rapporti fra Ordine dei Medici e Regione Lombardia degli ultimi giorni. Proprio sull'argomento Spata c'ha voluto regalare una notizia in anteprima.

E poi ancora il parere del medico sulle manovre di isolamento e sul modo in cui sarà giusto passare alla famosa fase 2, all'inizio di maggio.

Abbiamo chiuso la chiacchierata parlando di quali patologie possono nascere o acuirsi proprio a causa dell'isolamento.

