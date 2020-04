Il sindaco di Erba ospite a Mattino 5: "Non vogliamo punire, ci vuole buon senso"

Ieri, 15 aprile 2020, abbiamo visto Veronica Airoldi, primo cittadino di Erba ospite della trasmissione Mattino 5. Il sindaco ha voluto spiegare a tutta Italia il perchè dell'ulteriore limite posto ai suoi cittadini. Se si esce a fare la spesa, l'acquisto minimo deve essere di 8 pezzi, questo per evitare che andare al supermercato diventi un inutile prestesto per farsi un giretto. Nel servizio l'inviato di Canale 5 ferma anche una passante che non aveva comperato 8 articoli: la ragazza era un'infermiera quindi per lei si è chiuso un occhio sul fatto che non avesse acquistato gli articoli necessari. In ogni caso la cittadina erbese ha dichiarato che quella era solo la prima tappa e che avrebbe dovuto fare altri acquisti.

Veronica Airoldi ha spiegato a Mattino 5 che chiaramente per le farmacie questa "regola" non è valida: «L' idea dell' ordinanza è semplice, vorremmo evitare che la gente esca per comprare uno o due prodotti, non vuole essere un'ordinanza punitiva ma di buon senso».

Il Comune di Erba, negli scorsi giorni, ha anche chiarito, in una tabella che trovate sul sito del comune e a questo link, quali sono i generi non alimentari consentiti e inoltre, sempre in questa tabella, viene specificato che si dovrebbero conservare gli scontrini dei propri acquisti in modo che, in caso di controllo, se effettuati in negozi diversi, si possa dimostrare di aver effettuato una sola uscita.