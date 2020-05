Si torna alla normalità: a Como ripristinata la ZTL e presto si pagheranno di nuovo i parcheggi

Con la fase 2, lo si sapeva, anche le regole erano destinate a tornare alla normalità, specie quelle legate alla viabilità cittadina. Da oggi, lunedì 11 maggio, si inizia con la ZTL in centro, che torna attiva e con le stesse limitazioni di prima del lockdown. Buone notizie però per chi ha un pass per la zona a traffico limitato in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 maggio, la validità viene infatti prorogata fino al 15 giugno. Stessa sorte per i contrassegni per disabili.

C'è invece ancora una settimana di tempo per parcheggiare gratuitamente negli spazi blu: il pagamento della sosta tornerà attivo il 18 maggio. Stessa sorte per i parcheggi soggetti a disco orario, in cui durante la fase 1 era stato possibile sostare senza limiti di tempo e che da lunedì prossimo tornano invece alle regole consuete.

