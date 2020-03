Scuole chiuse anche dopo il 3 aprile, la conferma del ministro Azzolina

Non che ci fossero molte speranze, ma una conferma ufficiale non era ancora arrivata. Seppure già nei giorni scorsi il ministro dell'Istruzione avesse già messo le mai avanti, la prima ammissione che porterà alla proroga della chiusura delle scuole è arrivata solo oggi. Così Lucia Azzolina a La vita in diretta: "Sicuramente ci sarà una proroga e si andrà oltre la data del 3 aprile, l'obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando stra-certo e stra-sicuro che possono tornare, la salute è prioritaria".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun tipo di fondamento perchè significherebbe dire che il personale della scuola non sta lavorando. Ma così non è. Se la didattica a distanza funziona come sta funzionando non c'è alcun motivo per allungare ai mesi di luglio e agosto. Se ci sarà necessità lo si farà in un secondo momento. Scenari troppo oltre sono irresponsabili, bisogna guardare gli scenari attuali e poi assumere decisioni". Cautela, la stessa usa dal primo ministro Conte sulle restrizioni, ma il pensiero che l'anno scolastico non verrà termonato sui banchi è sempre più evidente.