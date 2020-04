Sant'Anna, muoiono a 48 ore di distanza dopo 50 anni insieme: la storia di Giuseppe e Franca

Una lunga storia d'amore, ripresa da tanti giornali nazionali, quella dei due anziani di Oltrona di San Mamette, marito e moglie, Giuseppe Mambretti e Franca Ferloni, di 85 e 89, morti entrambi a causa del Covid-19, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como. Giuseppe e Franca erano sposati da 50 anni e anche se sono stati vittime del coronavirus, in questa storia si legge molto amore e la dedizione con cui gli infermieri si occupano dei loro pazienti. I due, infatti, non sono stati separati e si sono tenuti per mano fino all'ultimo minuto possibile.

I due anziani sono stati trovati nel loro appartamento dal nipote, un volontario della Croce Rossa di Lurate. La signora Franca era svenuta in terra e il marito, non riuscendo a sollevarla, si era rannicchiato al suo fianco tenendole la mano. Portati al pronto soccorso del Sant'Anna, fintanto è stato possibile, sono stati lasciati vicini e si sono sempre tenuti per mano. Un'infermiera ha anche scattato una foto simbolo delle loro mani intrecciate, con gli anelli nuziali. Il coronavirus non è riuscito a separarli se non per meno di 48 ore, tempo in cui se ne sono andati, l'uno dopo l'altra.

