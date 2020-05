Donata al Sant'Anna un'ambulanza 'speciale': è un'unità mobile di terapia intensiva

Un’ambulanza, o meglio un’unità mobile di terapia intensiva, indispensabile oggi nell’emergenza legata al Coronavirus e domani utile in ogni situazione di urgenza e di emergenza. E’ il prezioso dono arrivato in questi giorni all’ospedale Sant’Anna grazie alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus e ai generosi contributi del territorio.

In piena crisi sanitaria, il presidente della Fondazione, Martino Verga e il segretario generale Monica Taborelli, annunciavano la disponibilità immediata dell’ente per dare una mano a tutti gli ospedali della provincia. E in questi giorni, appunto, la disponibilità si è concretizzata, per il presidio di San Fermo, nella consegna di una nuova ambulanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.