La Sanità in Lombardia funziona, lo dice il "modello Gallera"

Gli attacchi sono in alcuni casi rabbiosi. Da più parti si chiede il commissariamento di Regione Lombardia. Di ora in ora tutte le lacune del sistema sanitario lombardo emergono in tutta evidenza. La gestione delle Rsa e dell'ospedale in fiera gridano vendetta. L'emergenza coronavirus ha quantomeno messo a nudo le criticità di una gestione sanitaria che avrà bisogno di un profondo ripensamento, magari iniziando dalla medicina del territorio. Ma lui, l'indistruttibile Giulio Gallera, assessore regionale alla Sanità, nonostante il caso Lombardia non abbia eguali probabilmente in tutto il mondo, mentre i tamponi non si fanno e i test sierologici se li devono pagare i cittadini, continua a difendersi senza piegarsi di un solo centimentro, anzi: "Il nostro sistema sanitario è da sempre il più apprezzato a livello nazionale e giudicato come modello anche su scala internazionale, come testimoniano le migliaia di persone che ogni anni chiedono e ottengono di venirsi a curare in Lombardia".

"Il sistema lombardo - ha aggiunto ancora Gallera - è quello che, ancor oggi, in questa emergenza mette per esempio a disposizione di chi ha bisogno sacche di sangue in diverse zone d'Italia. Questo è stato e continuerà a essere il nostro modo di fare. E non saranno certo manifestazioni di piazza a far mutare il nostro comportamento verso chi ha bisogno. Il commissariamento? Al di là che non e' previsto dalla legge per le motivazioni che qualcuno richiede - ha concluso l'assessore Gallera - sono certo che la stragrande maggioranza dei lombardi non lo vorrebbero e che certi modi di fare politica fanno solo male alla collettività. Tutto questo al netto delle minacce e delle scritte vergognose apparse sui muri negli ultimi giorni".

Intanto, sempre Gallera, si è lasciato andare ad affermazioni quantomeno imbarazzanti sull'indice di contagio: "Rt a 0.51 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette, e non è così semplice trovare due persone allo stesso momento infette per infettare me". Quelle cose così colorate e senza evidenze scientifiche di nessuno tipo, che difficilmente escono persino dalla bocca di un terrapiattista. Ma in Lombardia va tutto bene.