Salone del Mobile di Milano: slitta anche la nuova data. La fiera 2020 a rischio cancellazione

Fin dai primi giorni di emergenza gli organizzatori avevano capito che la fiera non si sarebbe potuta svolgere nelle date previste e avevano subito fissato un nuovo appuntamento: da martedì 16 a domenica 21 giugno 2020.

Ma negli ultimi giorni è stato chiaro che le manovre anti coronavirus non avrebbero consentito lo svolgimento e di certo non avrebbero lasciato il tempo per la preparazione. Il nuovo accelerare dei contagi di ieri, 27 marzo, ha dato il colpo di grazia a ogni speranza: salone rimandato. Ma il calendario autunnale è già fitto e allora, con molte probabilità, per il 2020 niente fiera del mobile.