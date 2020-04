Vicepresidente Sala: bravi i lombardi a Pasqua, spostamenti calati al 25%

Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella conferenza di oggi, 13 aprile ha espresso soddisfazione su come si sono comportati i lombardi durante questo week end di Pasqua: «A Pasqua abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo. E' andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%».

Sala ha ribadito anche l'importanza del CercaCovid al quale si può accedere tramite l'app 'AllertaLOM. L'App è stata scaricata da 724.000 cittadini e, come dichiarato in conferenza, non serve come strumento di controllo, ma in aiuto dei ricercatori: «... i nostri ricercatori potranno definire una mappa del rischio. Ricordo che il questionario è assolutamente anonimo, va ripetuto ogni giorno e invito chi ha già scaricato la nostra app gratuita dalle piattaforme Ios e Android a invitare le persone che conoscono, i figli e i loro contatti a coinvolgere quanti più cittadini possibili in modo da raggiungere in tempi brevi il nostro obiettivo di un milione di lombardi che dispongono dell'app, partecipano al nostro progetto e aggiornano quotidinamente i loro dati».

