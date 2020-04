Chef solidali: in diretta la lezione di cucina di una chef Matteo Corridori

Restare a casa è difficile per tutti, ma ancora di più per quelle famiglie dove un componente vive e soffre difficoltà psicologiche o cognitive. Da sempre la Onlus Agorà 97 è impegnata proprio a dare supporto a quelle comunità che ospitano persone con queste difficipoltà. Si tratta di comunità che danno un enorme aiuto alle famiglie che vivono questo tipo di disagi. Proprio per questo motivo Agora 97 non intende abbandonare neanche in questo periodo di quarantena chi ha sempore e comunque bisogno di aiuto.

"Ci siamo messi al lavoro e, con la collaborazione dell’Associazione provinciale cuochi di Como e del suo presidente, lo chef Massimiliano Tansini - fanno sapere da Agorà 97 - abbiamo ideato l’iniziativa culinaria "Chef Solidali: a tavola con Agorà” che ci consentirà di creare un momento di condivisione nonostante le distanze fisiche".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appuntamento è per mercoledì 15 aprile alle ore 18: basta collegarsi pagina Facebook di Agorà 97 Cooperativa Sociale Onlus e partecipate alla diretta con lo chef Matteo Corridori. Sarà l'occasione per scoprire e imparare a realizzare il piatto "Pane Uovo e Crudo di Carciofi. Con questo show cooking imperdibile, si potrà imparare insieme ai ragazzi di Casa Enrico e Casa di Guido i segreti di una deliziosa ricetta. Ma non finisce qui: nella giornata di venerdì 17 aprile sono tutti invitati a rifare la ricetta nelle proprie cucine, ognuno da casa propria, per poi pubblicare sulla pagina Facebook di Agorà 97 foto e video con la realizzazione del piatto cucinato. Per conoscere le attività di Agorà 97 onlus consultare il sito www.agora97.it.