Primi timidi segnali di normalità? Dal 14 aprile riaprono 18 uffici postali della provincia di Como

A partire dal 14 aprile tornano operativi diciotto uffici postali della provincia di Como, il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Dall'8 aprile è stato riaperto anche l'ufficio postale situato all'interno del Tribunale. Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l'accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici Postali solo per operazioni essenziali e indifferibili. Dunque, bisognerà entrare in posta dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali.

Il dettaglio degli uffici che riapriranno:

Como 5 (Via Aristide Bari 5)

Como 6 (Via Bellinzona 5)

Como 7 (Via El Alamein 1)

Como 9 (Via Fulda 3a)

Como 10 (Via Isonzo 60)

Breccia (Via Malvito 1/a)

Camerlata (Via Badone 2)

Lora (Via Oltrecolle 37/a)

Tavernola (Via Conciliazione 73)

Casasco d'Intelvi

Cascina Amata

Caslino al Piano

Cremnago

Drezzo

Erba 1

Gironico

Montesolaro

San Fermo della Battaglia