Riapertura dei ristoranti comaschi: ecco come andrà secondo Massimo Croci del Crotto del Sergente

Massimo Croci è il patron di Crotto del Sergente, un ristorante a Como che oltre a essere molto conosciuto ha vinto l'edizione lariana di 4 ristoranti. Ci è quindi sembrato la persona giusta per raccontarci come sta andando davvero la situazione a Como per il suo settore: quanto è grave la crisi? Chi tra bar, ristoranti e alberghi la sta pagando maggiormente? Cosa devono aspettarsi i lavoratori stagionale?

E poi ancora abbiamo voluto chiedere a Massimo la sua opinione riguardo alcune proposte che si leggono oggi, alcune davvero fantascientifiche, su come potrebbe essere la vita al ristorante nei primi mesi dopo la riapertura.

Croci ha concluso l'intervista con una nota decisamente ottimisti, ricca di proposte alle autorità e ai suoi colleghi, perché anche dopo mesi di inattività forzata, il settore possa riprendere da subito a gonfie vele.

