Mascherine obbligatorie fino a metà luglio, anche all'aperto. Fontana verso l'estensione dell'ordinanza

Al contrario di quanto verrebbe da pensare, quella di Fontana sarebbe una dichiarazione votata all'ottimismo: continuiamo a indossare la mascherina non perché il rischio sia aumentato, ma perché l’uso di questo strumento si sta dimostrando efficace.

I numeri, seppur con qualche oscillazione, mostrano che i contagi vanno diminuendo e la motivazione sarebbe proprio da ricercarsi nel diffuso uso della mascherina che in Lombardia, lo ricordiamo, è attualmente obbligatoria fino al 30 giugno, grazie un'ordinanza della Regione firmata il 13. Questo piccolo elenco di date, per dire che se ieri Fontana - a margine di un convegno dedicato alla salute - ha parlato di ipotesi, entro domani la Regione si dovrà esprimere in modo definitivo e istituzionale, visto che diversamente, cioè se l'ordinanza non fosse estesa, dal primo luglio (dopodomani) l'obbligo della mascherina cadrebbe.



